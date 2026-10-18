फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: SP to launch campaign to bring back leaders disgruntled with party, leaders to go as Akhilesh's emissaries

यूपी: पार्टी से नाराज नेताओं को वापस लाने की मुहिम में जुटेगी सपा, अखिलेश का दूत बनकर जाएंगे नेता

Sun, 18 Oct 2026 09:54 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 18 Oct 2026 09:54 PM IST
सार

UP Assembly Elections: यूपी विधानसभा चुनावों के ठीक पहले सपा अपने पुराने नेताओं को फिर से पार्टी में लाने की कोशिशें शुरू करेगी। इसके लिए शीष नेतृत्व उनसे बात भी करेगा। 

विज्ञापन
UP: SP to launch campaign to bring back leaders disgruntled with party, leaders to go as Akhilesh's emissaries
अखिलेश यादव। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सपा ने सियासी समीकरणों को साधने और चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। पार्टी ने भितरघात की आशंकाओं और पिछले चुनावों के कड़वे अनुभवों से सबक लेते हुए रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एक विशेष राज्यव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अपनों की नाराजगी चुनाव के वक्त भारी पड़ सकती है, इसलिए इस बार चुनाव से पहले ही हर एक असंतुष्ट चेहरे को गले लगाने की तैयारी है।

विज्ञापन


रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले में पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर पदाधिकारियों को विशेष दूत के रूप में भेजा जाएगा। ये नेता जिलास्तर पर जाकर उन तमाम छोटे-बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय दिग्गजों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे जो किसी न किसी वजह से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनकी शिकायतों को सुनना, उन्हें सम्मान दिलाना और पार्टी की मुख्यधारा में दोबारा पूरी सक्रियता के साथ वापस लाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा।
विज्ञापन


इस अभियान में जमीन पर उतारे गए वरिष्ठ नेताओं की टीम जरूरत पड़ने पर नाराज नेताओं की सीधी बात पार्टी नेतृत्व से भी कराएगी। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि सपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों की हार से सबक लेते हुए यह रणनीति तैयार की है। पिछले चुनाव में कई सीटों पर अपनों की नाराजगी और समय रहते उन्हें न मना पाने के कारण पार्टी को उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और मामूली अंतर से कई सीटें हाथ से निकल गई थीं। इस बार सपा कोई भी जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है। अब सपा का यह अभियान कितना सफल होता है, यह तो भविष्य ही बताएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed