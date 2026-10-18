लखनऊ: पुलिस को लगातार धता बता रही है श्रद्धा, उसके अब लखनऊ लौट आने की चर्चा; इंस्पेक्टर के बाद IPS भी हटे

कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में भागी मॉडल श्रद्धा दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ सात दिन तक काम कर चुके चालक ने ब्लैकमेलिंग, वसूली और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उधर, सहारनपुर की अदालत ने भी वर्ष 2024 के साइबर ठगी मामले में श्रद्धा को 31 अक्तूबर को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। हजरतगंज पुलिस ने उसके बालू अड्डा स्थित फ्लैट को सील कर दिया है।



पीजीआई के तेलीबाग निवासी चालक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसने कुछ महीने पहले श्रद्धा की कार चलाई थी। इसके बाद वह सात दिन तक उसका चालक रहा। चालक का दावा है कि श्रद्धा दिन में फ्लैट में रहती थी और रात में तैयार होकर किसान बाजार के पास लाउंज व रेस्टोरेंट के आसपास जाती थी। वहां अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। चालक ने आरोप लगाया कि नौकरी छोड़ते समय श्रद्धा ने उसे दो दिन में उठवा लेने की धमकी दी थी। उसके 1800 रुपये भी बकाया हैं।



सहारनपुर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

वर्ष 2024 में सहारनपुर में डॉक्टर प्रभात वर्मा ने साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था। इसमें लखनऊ निवासी अंकित जायसवाल गिरफ्तार हुआ था। उसके पास से बरामद स्कोडा सुपर्ब कार दिल्ली के पंजीकरण नंबर पर श्रद्धा के नाम दर्ज है। कार रिलीज कराने के लिए दाखिल अर्जी पर अदालत ने श्रद्धा को नोटिस जारी किया है।



इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, सीमावर्ती जिलों में टीमें तैनात

शिवा शर्मा की मौत के मामले में दस दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर शनिवार देर रात पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को गिरफ्तारी के लिए गठित टीम में शामिल किया गया है। श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश के नेपाल सीमा या सलौनी बॉर्डर से भागने की आशंका पर पुलिस टीमें पूर्वांचल के जिलों में भेजी गई हैं। सलौनी बॉर्डर पर भी टीमें तैनात हैं।