Lucknow News: सूरज की किरणों से देश में चमका लखनऊ, डीएम सम्मानित

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प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ शहरवासियों ने सबसे अधिक लिया। इससे कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो गया है। जून में शहर के करीब 40 हजार उपभोक्ताओं का नेट बिल निगेटिव (खपत से ज्यादा उत्पादन) हो गया था। लखनऊ में 31 अक्तूबर तक 160,508 रूफटॉप सोलर लग चुके हैं। रोजाना चार से पांच सौ सोलर लगाए जा रहे हैं।पीओ नेडा टीकाराम ने बताया कि प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, रूफटॉप सोलर लगाने में महाराष्ट्र का नागपुर का दूसरा स्थान है। 31 अक्तूबर तक यहां 1.26 लाख से अधिक सोलर लगाए गए। तीसरे स्थान पर गुजरात के सूरत में 1.11 लाख से अधिक सोलर स्थापित किए गए। चौथे स्थान पर अहमदाबाद और पांचवें पर राजकोट है। वाराणसी नौवें और कानपुर का 14वां स्थान है। पीओ नेडा ने बताया कि अफसरों की लगातार मॉनीटरिंग, बैंकों के सहयोग और वेंडर्स के प्रयास से लखनऊ पूरे देश में अव्वल आया है।पीएम सूर्यघर योजना से रूफटॉप सोलर लगवाने वाले प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए 6,201 करोड़ से अधिक सब्सिडी भेजी गई है। 13.79 लाख से अधिक आवेदन आए और 9.43 लाख से अधिक सोलर लग चुके हैं। एक नवंबर को प्रदेश में 1,128 सोलर लगाए गए।