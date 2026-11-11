Lucknow News: स्वच्छता रैकिंग में अपना शहर फिर देश में तीसरे स्थान पर काबिज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:00 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:00 PM IST
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स्वच्छता रैकिंग में अपना शहर फिर देश में तीसरे स्थान पर काबिज
बीते साल लगाई थी लंबी छलांग
44वे से पहुंचा था तीसरे पायदान पर
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता 2025-26 में एक बार फिर नगर निगम ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बुधवार शाम को दिल्ली में इसकी घोषणा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सफाई में बेहतर कार्य करने के लिए महापौर सुषमा खर्कवाल को पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद राव भी साथ रहे।
देश का कौन सा शहर सफाई में किस पायदान है उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जिसमें बीते साल अपना शहर 44 वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच था। इस बार फिर शहर ने अपनी रैकिंग बरकार रखी और देश भर में फिर तीसरा स्थान पाया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त डाॅ. अरविंद राव ने बताया कि पहले स्थान पर विशाखापट्नम और दूसरे पर जबलपुर है।
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बीते साल लगाई थी लंबी छलांग
44वे से पहुंचा था तीसरे पायदान पर
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता 2025-26 में एक बार फिर नगर निगम ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बुधवार शाम को दिल्ली में इसकी घोषणा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सफाई में बेहतर कार्य करने के लिए महापौर सुषमा खर्कवाल को पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद राव भी साथ रहे।
देश का कौन सा शहर सफाई में किस पायदान है उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जिसमें बीते साल अपना शहर 44 वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच था। इस बार फिर शहर ने अपनी रैकिंग बरकार रखी और देश भर में फिर तीसरा स्थान पाया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त डाॅ. अरविंद राव ने बताया कि पहले स्थान पर विशाखापट्नम और दूसरे पर जबलपुर है।
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