Lucknow News: गणपति की भक्ति में डूबा लखनऊ

विज्ञापन

लखनऊ। गणेशोत्सव में पूरा शहर भगवान गणेश की भक्ति में सराबोर है। बृहस्पतिवार को खराब मौसम के बावजूद झूलेलाल वाटिका में मनौतियों के राजा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शाम को भजन संध्या में कोलकाता के भजन गायक नीरज भारद्वाज ने भजनों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शाम संजय शर्मा और उनकी टीम ने राधा-कृष्ण की नोंक-झोंक, गणेश स्तुति और भगवान विष्णु के वराह अवतार की लीला का मंचन किया। परिसर में बच्चों के झूले, चाट, आइसक्रीम और फास्ट फूड के स्टाल के साथ मीना बाजार भी सजा है।चौक के राम मनोहर लोहिया लॉन में चल रहे गणेश उत्सव में भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने गणपति की आरती की। शाम को फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने भव्य गणेश आरती की। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, आइजी स्थापना राजेश मोदक और डा. सूर्यकांत भी मौजूद रहे। आयोजन में गणेश उत्सव मंडल के संयोजक उमेश कुमार पाटिल, अध्यक्ष विकास पाटिल, गजानन माने पाटिल, सचिन माली, सागर जाधव, विश्वास पाटिल आदि मौजूद रहे।निशातगंज की पेपर मिल कॉलोनी स्थित अक्षय वर मल्ल पार्क में चल रहे 15वें गणेशोत्सव लखनऊ के महाराजा में बृहस्पतिवार को भक्ति के साथ सांस्कृतिक रंग भी नजर आया। नृत्यांजलि सीजन-2 डांस प्रतियोगिता के मिडिल और सीनियर ग्रुप के चयन राउंड में बच्चों और युवाओं ने नृत्य की विभिन्न शैलियों की प्रस्तुतियां दीं। शाम को सामूहिक आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे।