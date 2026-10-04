लखनऊ: गोमती आई बाढ़ हुई विकराल, कई इलाके पानी में डूबे-गृहस्थी नष्ट, पीड़ितों ने रोका विधायकों का काफिला

इटौंंजा-माल रोड पर रविवार को दोपहर 12:30 बजे से शाम चार बजे तक बाढ़ पीडितों ने सपा कार्यकताओं संग प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों राशन वितरित कर लौट रहे भाजपा के क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला का काफिला हरदा चौराहे पर रोक करके उनकी गाड़ी का बोनट पीट कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। धक्का मुक्की के बाद विधायक की गाडी पुलिस ने जाम से बाहर निकलवाई। इस दौरान दोनो तरफ से गाली गलौज और विधायक व सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई।



प्रदर्शनकारियों का आरोप था, कि अकडरिया गांव के बाढ़ पीड़ितों संग प्रशासन की ओर से राशन और सुविधाएं देने में भेदभाव किया जा रहा है। लगभग दो घंटे तक चले प्रदर्शन और जाम के बाद एसडीएम आकाश सिंह ने नाव और स्टीमर की मांग आधे घंटे में पूरी करने का आश्वासन दिया, तो प्रदर्शनकारी रोड से हटे, लेकिन चौराहे पर जमें रहे। इसी बीच सपा के पूर्व विधायक गोमती यादव, राजेन्द्र यादव,उ षा सेन, राम सिंह राणा,अरुण कुमार सहित सपा नेता भी पहुंच गए।



दोनो पक्षों में मारपीट की नौबत

सपा नेता जिस समय कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुजर रहे विधायक योगेश शुक्ला के काफिले को रोक लिया। इससे भाजपा और सपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए जिससे भिडंत हो गई। मारपीट की नौबत आती, उससे पहले ही पुलिस और पीएससी कर्मियों ने स्थिति पर काबू पाकर दोनों को अगल किया। सपा कार्यकताओं ने विधायक और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी किया।