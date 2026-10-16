Lucknow News: एलयू गंगा और एलयू अरावली फाइनल में

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पहले सेमीफाइनल में एलयू गंगा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 159 रन बनाए। एलयू चीता की टीम 125 रन ही बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में एलयू अरावली ने 146 रन का लक्ष्य रखा। एवरेस्ट की टीम इसे हासिल नहीं कर सकी। क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. अजय कुमार आर्य ने बताया कि फाइनल शुक्रवार सुबह 8:30 बजे परांजपे पवेलियन मैदान पर होगा।

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लखनऊ। एलयू गंगा और एलयू अरावली ने एलयू कप अंतर-महाविद्यालयीय टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। विवि परिसर स्थित परांजपे पवेलियन मैदान पर बृहस्पतिवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में गंगा ने एलयू चीता को 34 रन से हराया। अरावली ने एवरेस्ट टीम को 25 रन से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबला शुक्रवार को होगा।