Lucknow News: जच्चा-बच्चा की मौत मामले में कार्रवाई न होने पर सीएमओ ऑफिस घेरा

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सीतापुर निवासी चांद बाबू ने 12 जुलाई को पत्नी शाजिया खातून को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता अंजुम से संपर्क किया था। आशा बहू गर्भवती को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर हायर सेंटर ले जाने को कहा। आरोप है कि आशा कार्यकर्ता ने गर्भवती को शिवा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।चांद बाबू के अनुसार, अस्पताल मैनेजर नवतेज यादव ने 60,000 रुपये मांगे। परिवार ने 40,000 रुपये जमा किए। ऑपरेशन के बाद डॉ. मधुलिका सिंह ने अतिरिक्त 20,000 रुपये की मांग की। बाद में बच्चे की हालत गंभीर बताकर उसे दूसरे अस्पताल भेजा गया। वहीं, शाजिया की हालत बिगड़ती गई। अस्पताल ने 20,000 रुपये और मांगे, जिसके बाद 12 जुलाई को ही इलाज के अभाव में जच्चा-बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत सीएमओ से की थी।मामले की जांच एक जूनियर डॉक्टर कर रहे थे। उन्होंने परिजनों और अस्पताल मैनेजर के बयान दर्ज किए। करीब डेढ़ माह से यह जांच पूरी नहीं हो सकी है। इससे नाराज परिजनों ने सोमवार को सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। परिजनों ने जूनियर डॉक्टर पर निजी अस्पताल से सांठगांठ का आरोप लगाया।Iजच्चा-बच्चा के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई थी। सभी दस्तावेज व बयान सीएमओ ऑफिस में दर्ज करा दिए गए हैं।I