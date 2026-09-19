Lucknow News: एलडीए ने काकोरी में पांच अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर

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लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से शनिवार को काकोरी क्षेत्र में पांच अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने कार्रवाई की। जोनल अधिकारी मान सिंह ने बताया कि अभियान ग्राम-बेहटा में चलाया गया। इसमें सरवन यादव, गोलू यादव, नंद किशोर और राजकुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। सभी प्लॉटिंग एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना हो रही थीं। विहित प्राधिकारी न्यायालय ने इनके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए थे। निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर किए गए अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया।