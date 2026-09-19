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Lucknow News: नौटिका ग्रीन्स में 500 फ्लैट, 20 पेंट हाउस को मंजूरी

Sat, 19 Sep 2026 07:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:36 PM IST
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इकाना स्टेडियम के पास अपार्टमेंट परियोजना होगी तैयार
लखनऊ। सीजी सिटी में इकाना स्टेडियम के पास नौटिका ग्रीन्स अपार्टमेंट परियोजना को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण(एलडीए) उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। इसमें 28 मंजिला पांच टावरों में 500 प्रीमियम फ्लैट और 20 पेंट हाउस बनाए जाएंगे।

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि परियोजना लगभग पांच एकड़ भूखंड पर आकार लेगी। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 2100 वर्गफिट होगा। पेंट हाउस लगभग 4000 वर्गफिट के होंगे। फ्लैट तीन बेडरूम और अध्ययन कक्ष श्रेणी के होंगे। अपार्टमेंट इकाना क्रिकेट स्टेडियम और पलासियो मॉल के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क के कॉर्नर प्लॉट पर बनेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि परियोजना पहले नर्मदा अपार्टमेंट के नाम से जी-20 रोड पर प्रस्तावित थी। न्यायालय में वाद के कारण लंबित हो गई थी। इसके समाधान के लिए समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीजी सिटी में इस नए स्थल का चयन किया गया है। नर्मदा अपार्टमेंट के आवंटियों को नौटिका ग्रीन्स अपार्टमेंट में समायोजित किया जाएगा। उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। जो आवंटी यहां फ्लैट नहीं लेना चाहेंगे, उन्हें नियमानुसार ब्याज सहित धनराशि वापस कर दी जाएगी। नियमानुसार रेरा पंजीकरण के बाद फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा।
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