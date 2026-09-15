Lucknow News: केजीएमयू की ओपीडी में लगी कियोस्क मशीनें खराब, मरीज कतार में

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केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना सात से आठ हजार मरीज आते हैं। इनमें दो हजार से अधिक मरीजों को पैथोलॉजी जांच लिखी जाती है। रिपोर्ट के लिए कतार से बचाने के उद्देश्य से लाखों रुपये खर्च कर तीन कियोस्क मशीनें लगाई गई थीं। इनके जरिये मरीज और तीमारदार आसानी से लैब रिपोर्ट निकाल सकते थे। इससे समय बचने के साथ रिपोर्ट काउंटर पर भीड़ भी कम होती थी।खास बात यह थी कि सर्वर ठप होने की स्थिति में भी मशीनों से रिपोर्ट निकाली जा सकती थी। अब इनके बंद होने से बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को भी कतार में खड़े होकर रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि मशीनों को जल्द ठीक कराया जाएगा ताकि मरीजों को परेशानी न हो।