होमगार्ड भर्ती: लखनऊ में दौड़ पूरी कर बैठे अभ्यर्थी की मौत, संतकबीरनगर में बारिश की वजह से टली परीक्षा

प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार से शुरू हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान राजधानी स्थित पीएसी की 35वीं वाहिनी में सीतापुर के रामकोट के ग्राम मढि़या रहीमपुर निवासी अभ्यर्थी योगेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

26 मिनट में दौड़ पूरी कर थककर बैठे योगेंद्र को अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।संतकबीरनगर में बारिश की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए किसी अन्य जिले में जगह तलाश रहा है। मुरादाबाद में दोपहर के बाद बारिश से परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को मुरादाबाद आदि में 11 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने होमगार्ड बनने के लिए दौड़ लगाई। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा की प्रक्रिया अगले करीब 12 दिन तक जारी रह सकती है हालांकि बारिश होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।