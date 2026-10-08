केजीएमयू: नर्सिंग में हुई भर्ती में फर्जीवाड़ा, एसटीएफ की जांच में हुआ खुलासा, दस्तावेजों की पड़ताल तेज

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में वर्ष 2023 में हुई नर्सिंग भर्ती में बड़ा खेल सामने आया है। एसटीएफ की जांच में जयपुर की एक ही कोचिंग के 500 से अधिक छात्र-छात्राओं के चयन की बात सामने आई है। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है।

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1276 पदों के लिए हुई इस भर्ती में करीब आधे चयनित जयपुर की कोचिंग संस्था कांसेप्ट आरएनआर के हैं। एसटीएफ ने इस कनेक्शन के साथ भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों और अन्य अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं।शासन ने भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर एसटीएफ को जांच सौंपी थी। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता के संकेत मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों कॉल डिटेल और अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी इसे साजिश मानकर जांच कर रही है। साथ ही कोचिंग से केजीएमयू का कनेक्शन तलाश रही है जिससे मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सके। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध मिली है। निगरानी के साथ उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। साक्ष्य मिलने व उनकी तस्दीक होने के बाद कार्रवाई होगी।भर्ती प्रक्रिया पूरी करने से लेकर चयन तक का ब्योरा जांच एजेंसी जुटा रही है। मामले में कई अधिकारी व कर्मचारी रडार पर हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे ही इसका दायरा भी बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ जल्द कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है।एक कोचिंग से इतने अधिक अभ्यर्थियों का चयन सवालों के घेरे में है ही, साथ ही कई ऐसे तथ्य भी सामने आ चुके हैं जो भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का इशारा कर रहे हैं। एसटीएफ ने इस पहलू को भी जांच में शामिल किया है। खासकर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद परीक्षा मोड ऑनलाइन से ऑफलाइन कर देना। जांच पूरी होने के बाद प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जाएगी।