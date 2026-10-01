Lucknow News: केजीएमयू के एएनएस लापता, सीतापुर में मिली कार

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पवन मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। 28 सितंबर को ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर विभाग से संजय को फोन किया गया। जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने पवन के माता-पिता को सूचना दी और पुलिस से संपर्क किया। विज्ञापन

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पवन की ब्रेजा कार सीतापुर के कमलापुर में लावारिस मिली है। सीसीटीवी फुटेज में 27 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे वह इटौंजा टोल प्लाजा से कार लेकर जाते दिखे। कार में तीन अन्य लोग भी बैठे नजर आए हैं। पुलिस मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। तीनों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पवन मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। 28 सितंबर को ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर विभाग से संजय को फोन किया गया। जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने पवन के माता-पिता को सूचना दी और पुलिस से संपर्क किया।इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पवन की ब्रेजा कार सीतापुर के कमलापुर में लावारिस मिली है। सीसीटीवी फुटेज में 27 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे वह इटौंजा टोल प्लाजा से कार लेकर जाते दिखे। कार में तीन अन्य लोग भी बैठे नजर आए हैं। पुलिस मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। तीनों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

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लखनऊ। मड़ियांव के केशव नगर निवासी केजीएमयू के आर्थोपेडिक विभाग में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट (एएनएस) पवन कुमार गर्ग (42) 27 सितंबर की रात से लापता हैं। वह रात करीब आठ बजे ब्रेजा कार से घर से निकले थे। उनका मोबाइल भी बंद है। रिश्तेदार संजय कुमार गर्ग ने मड़ियांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है।