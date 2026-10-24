फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Job fair on 31st

Lucknow News: रोजगार मेला 31 को

Sat, 24 Oct 2026 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Job fair on 31st
लखनऊ। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से 31 अक्तूबर को मोहनलालगंज के श्री महेश प्रसाद डिग्री कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ मंडल के सहायक निदेशक सूर्यकांत कुमार ने बताया कि मेले में 20-25 कंपनियां शामिल होंगी। मेले में कम से कम 1000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सहायक निदेशक ने बताया कि कंपनी और युवाओं दोनों को रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इससे युवा पोर्टल के जरिये अपनी पसंद की कंपनी का चुनाव कर सकेंगे। मेले का शुभारंभ मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार करेंगे। अभ्यर्थियों को सीवी और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed