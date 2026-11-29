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रोजगार मेले में सबसे अधिक पदों पर टाटा मोटर्स और एमआरएफ टायर्स में भर्ती होगी। टाटा मोटर्स में 500 पदों पर अप्रेंटिस और टेम्पररी वर्कमैन (टीडब्ल्यू) के लिए चयन किया जाएगा। वहीं, एमआरएफ टायर्स (एसजीएस कंसल्टेंसी) गुजरात में 200 ऑपरेटर और एमआरएफ टायर्स (कॅरिअर कनेक्टर्स) में 500 पदों पर एनएपीएस और लीड ट्रेनी के लिए भर्ती होगी। अडानी सोलर गुजरात में 200 ऑपरेटर और अपना पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 200 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों पर चयन करेगी। केआरवाईएमआईक्यू टेक्नोलॉजीज में भी 250 पदों पर भर्ती होगी।इन कंपनियों में भी मिलेंगे अवसरइसके अलावा अशोक लेलैंड, मदरसन, लावा इंटरनेशनल, गुड लक इंडस्ट्रीज और अरविंद मिल्स में 50-50 पदों पर भर्ती की जाएगी। एयरटेल में भी 50 पदों पर चयन होगा। बीआर ऑटोव्हील्स, केवीबी स्टाफिंग सॉल्यूशंस और टाटा मार्कोपोलो समेत अन्य कंपनियां भी मेले में अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।30 हजार रुपये तक मिलेगा वेतनकंपनियों की ओर से पद और योग्यता के अनुसार 10 हजार से 30 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। कुछ कंपनियां रहने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगी। रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा की कंपनियां शामिल होंगी। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और बायोडाटा साथ लेकर पहुंचना होगा।कोटइस बार अलग-अलग कंपनियों में अधिक पदों पर भर्ती निकली है। युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार समय से केंद्र पर पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाएं।- एमए खां, प्लेसमेंट अधिकारी, आईटीआई अलीगंज