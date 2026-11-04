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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Jewellery worth 2.5 lakh and 25,000 in cash stolen from a First AC cabin

Lucknow News: फर्स्ट एसी के केबिन से ढाई लाख के गहने और 25 हजार नकदी चोरी

Wed, 04 Nov 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:50 AM IST
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Jewellery worth 2.5 lakh and 25,000 in cash stolen from a First AC cabin
फर्स्ट एसी के केबिन से ढाई लाख के गहने और 25 हजार नकदी चोरी
लखनऊ। ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रही महिला के केबिन से ढाई लाख के गहने और 25 हजार नकद चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला ने चार बार चेन पुलिंग करने के बाद भी रेलवे पुलिस से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
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महिला आनंद विहार टर्मिनल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (15726) में सफर कर रही थी। वीडियो में वह रोते हुए कह रही है कि जब फर्स्ट एसी का केबिन भी सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं आखिर कहां सुरक्षित हैं। आरोप है कि चेन पुलिंग के बावजूद कोई पुलिसकर्मी या टीटीई मदद के लिए नहीं पहुंचा। केबिन से ढाई लाख रुपये के गहने और 25 हजार रुपये नकद चोरी हुई है।
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सपा प्रमुख ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो साझा कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा ही अराजकता है। नारी के आंसू भाजपा की सत्ता को बहा ले जाएंगे।
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