Lucknow News: जेई और दो बिजलीकर्मियों को बंधक बनाकर पीटा

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इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, एफसीआई उपकेंद्र पर तैनात जेई जहांगीर आलम ने तहरीर में बताया कि वह लाइनमैन पूरन कुमार और संविदाकर्मी अमन के साथ रात करीब 12:30 बजे निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे थे। वहां 11 केवी लाइन से छेड़छाड़ कर बल्ली लगाई गई थी, जिससे विद्युत दुर्घटना की आशंका थी। बिजलीकर्मियों ने बल्ली और ब्रैकेट ठीक कर आपूर्ति चालू की। आरोप है कि मकान मालिक ने दोबारा बल्ली लगाई। इससे 11 केवी तार टूट गया और आग लग गई। इसके बाद लोगों ने बिजलीकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट की। तीनों को निर्माणाधीन मकान में बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इंस्पेक्टर ने बताया कि जेई की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

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लखनऊ। पारा के सलेमपुर पतौरा स्थित शांतिनगर में 29 सितंबर की रात जेई और दो संविदा कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा गया। जेई ने सात नामजद सहित करीब 12 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।