Lucknow News: होटल की पार्किंग में अवैध रूप से सेल लगाए जाने की जांच शुरू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:23 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:23 AM IST
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लखनऊ। एक पांच सितारा होटल में पार्किंग स्थल पर गर्म कपड़ों की सेल लगाने के मामले में एलडीए ने जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को एलडीए टीम ने मौके पर जाकर जांच की। इस मामले में बुधवार को एलडीए की ओर से नोटिस भी जारी किया जाएगा। यह कार्रवाई अमर उजाला में मंगलवार को खबर प्रकाशित होने के बाद हुई है।
एलडीए कार्यालय के पास स्थित होटल की पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर सर्दी के कपड़ों की बिक्री कई दिनों से चल रही है। पार्किंग और ग्रीन बेल्ट का उपयोग किसी अन्य काम में नहीं किया जा सकता है। इस अवैध बिक्री के कारण गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो रही हैं। इससे जाम की समस्या भी बढ़ रही है। इसमें एलडीए अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। यह तब है जबकि एलडीए ने करीब चार महीने पहले पार्किंग की जगह का उपयोग अन्य कार्य में करने पर कार्रवाई भी की थी।
एलडीए के ओएसडी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया था। होटल प्रबंधन ने बिक्री आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन करने का दावा किया। हालांकि मौके पर अनुमति संबंधी कोई प्रमाण नहीं दिखा सका। अब बुधवार को इस मामले में अभियंत्रण विभाग से पता किया जाएगा कि उनकी ओर से होटल प्रबंधन को पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर सेल लगाने की अनुमति दी गई है। यदि अनुमति नहीं दी गई होगी तो होटल को नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई होगी।
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एलडीए कार्यालय के पास स्थित होटल की पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर सर्दी के कपड़ों की बिक्री कई दिनों से चल रही है। पार्किंग और ग्रीन बेल्ट का उपयोग किसी अन्य काम में नहीं किया जा सकता है। इस अवैध बिक्री के कारण गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो रही हैं। इससे जाम की समस्या भी बढ़ रही है। इसमें एलडीए अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। यह तब है जबकि एलडीए ने करीब चार महीने पहले पार्किंग की जगह का उपयोग अन्य कार्य में करने पर कार्रवाई भी की थी।
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एलडीए के ओएसडी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया था। होटल प्रबंधन ने बिक्री आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन करने का दावा किया। हालांकि मौके पर अनुमति संबंधी कोई प्रमाण नहीं दिखा सका। अब बुधवार को इस मामले में अभियंत्रण विभाग से पता किया जाएगा कि उनकी ओर से होटल प्रबंधन को पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर सेल लगाने की अनुमति दी गई है। यदि अनुमति नहीं दी गई होगी तो होटल को नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई होगी।
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