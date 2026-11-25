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एलडीए कार्यालय के पास स्थित होटल की पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर सर्दी के कपड़ों की बिक्री कई दिनों से चल रही है। पार्किंग और ग्रीन बेल्ट का उपयोग किसी अन्य काम में नहीं किया जा सकता है। इस अवैध बिक्री के कारण गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो रही हैं। इससे जाम की समस्या भी बढ़ रही है। इसमें एलडीए अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। यह तब है जबकि एलडीए ने करीब चार महीने पहले पार्किंग की जगह का उपयोग अन्य कार्य में करने पर कार्रवाई भी की थी।एलडीए के ओएसडी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया था। होटल प्रबंधन ने बिक्री आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन करने का दावा किया। हालांकि मौके पर अनुमति संबंधी कोई प्रमाण नहीं दिखा सका। अब बुधवार को इस मामले में अभियंत्रण विभाग से पता किया जाएगा कि उनकी ओर से होटल प्रबंधन को पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर सेल लगाने की अनुमति दी गई है। यदि अनुमति नहीं दी गई होगी तो होटल को नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई होगी।