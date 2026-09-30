Lucknow News: इनरव्हील क्लब ने वितरित की खाद्य सामग्री

लखनऊ। इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 312 की ओर से मंगलवार को जियामऊ के उम्मीद वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। क्लब के सदस्यों ने चावल, दाल, गेहूं का आटा, सूजी, केले, नारियल के लड्डू, बिस्किट, फल, दलिया, ओट्स, मेवे एवं अन्य पौष्टिक सामग्री का वितरण किया। इस पहल का उद्देश्य वृद्धजनों के साथ अपनत्व, सम्मान और देखभाल की भावना साझा करना था। इस मौके पर अध्यक्ष कविता अग्रवाल, पल्लवी अग्रवाल, अर्चना पुरी, अंजना, संगीता मित्तल, पुष्पा एवं शर्मिला सलूजा सहित क्लब की अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।

विज्ञापन