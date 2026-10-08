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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Inflow of river water into Gomti Nagar Extension halted.

Lucknow News: गोमतीनगर विस्तार में नदी के पानी का प्रवेश रोका

Thu, 08 Oct 2026 02:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:54 AM IST
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Inflow of river water into Gomti Nagar Extension halted.
गोमती में बाढ़।
लखनऊ। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-7 और इकाना स्टेडियम के आसपास पहुंचे पानी को रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने से रोकने के लिए एलडीए ने इकाना स्टेडियम के पीछे बोल्डर और मिट्टी से अस्थायी बांध बनाया है। इसके जरिये करीब ढाई घंटे में पानी का नया प्रवाह रोक दिया गया। इसके बाद क्षेत्र में जलस्तर करीब छह इंच कम हुआ।
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एहतियात के तौर पर सेक्टर-7 के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी मिट्टी डालकर अवरोध बनाए गए हैं। एलडीए की टीमें क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

गोमती में बाढ़।

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