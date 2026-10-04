Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:38 AM IST
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जागरूकता वॉकथान
स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता वॉकथान पिंकवेव गोमतीनगर के 1090 चौराहे पर सुबह सात बजे।
स्वच्छता अभियान
इंदिरानगर आवासीय महासमिति की ओर से स्वच्छता अभियान इंदिरानगर सेक्टर-12 के गौतम बुद्धा पार्क में सुबह 10 बजे।
श्रीराम कथा
चौक में पक्का पुल के प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में श्रीराम कथा शाम चार बजे।
जिला सम्मेलन
भाकपा (माले) का चौथा जिला सम्मेलन बख्शी का तालाब की बड़ी बाजार में 12:30 बजे।
कार्यशाला
गायत्री ज्ञान मंदिर की ओर से प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला आशियाना के आरएमएल विधि विश्वविद्यालय के डाॅ. बीआर आंबेडकर प्रेक्षागृह में सुबह 10 बजे।
सम्मान समारोह
अपूर्वा संस्था की ओर से सम्मान समारोह व पुस्तक विमोचन अशोक मार्ग के बलरामपुर गार्डन में दोपहर 1:30 बजे।
सुमन सहारा कुंज एसोसिएशन की ओर से भगवान गणेश की वंदना के साथ भजन संध्या, सांस्कृतिक संगीत एवं महिला सम्मान समारोह विनय खंड हुशड़िया चौराहा स्थित होटल प्रकाश इन में अपराह्न तीन बजे से।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से अंतरराष्ट्रीय हिंदू प्रतिनिधि महासम्मेलन, सनातन गौरव सम्मान समारोह एवं अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद आईजीपी में सुबह 11 बजे।
श्रीमद्भागवत
श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा ऐशबाग के डीएवी कॉलेज में शाम चार बजे से।
रैली
सबका दल यूनाइटेड की ओर से वंचित वर्गों की हिस्सेदारी महारैली राष्ट्र प्रेरणा स्थल बसंत कुंज योजना में सुबह 10 बजे से।
नृत्य प्रतियोगिता
उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि की ओर से नृत्य प्रतियोगिता गांधी भवन में सुबह 11 बजे से।
खेल
यूपी स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
जिलास्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह नौ बजे से।
जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता चौक स्टेडियम में सुबह नौ बजे से।
विज्ञापन
स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता वॉकथान पिंकवेव गोमतीनगर के 1090 चौराहे पर सुबह सात बजे।
स्वच्छता अभियान
इंदिरानगर आवासीय महासमिति की ओर से स्वच्छता अभियान इंदिरानगर सेक्टर-12 के गौतम बुद्धा पार्क में सुबह 10 बजे।
श्रीराम कथा
चौक में पक्का पुल के प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में श्रीराम कथा शाम चार बजे।
जिला सम्मेलन
भाकपा (माले) का चौथा जिला सम्मेलन बख्शी का तालाब की बड़ी बाजार में 12:30 बजे।
कार्यशाला
गायत्री ज्ञान मंदिर की ओर से प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला आशियाना के आरएमएल विधि विश्वविद्यालय के डाॅ. बीआर आंबेडकर प्रेक्षागृह में सुबह 10 बजे।
सम्मान समारोह
अपूर्वा संस्था की ओर से सम्मान समारोह व पुस्तक विमोचन अशोक मार्ग के बलरामपुर गार्डन में दोपहर 1:30 बजे।
सुमन सहारा कुंज एसोसिएशन की ओर से भगवान गणेश की वंदना के साथ भजन संध्या, सांस्कृतिक संगीत एवं महिला सम्मान समारोह विनय खंड हुशड़िया चौराहा स्थित होटल प्रकाश इन में अपराह्न तीन बजे से।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से अंतरराष्ट्रीय हिंदू प्रतिनिधि महासम्मेलन, सनातन गौरव सम्मान समारोह एवं अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद आईजीपी में सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
श्रीमद्भागवत
श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा ऐशबाग के डीएवी कॉलेज में शाम चार बजे से।
रैली
सबका दल यूनाइटेड की ओर से वंचित वर्गों की हिस्सेदारी महारैली राष्ट्र प्रेरणा स्थल बसंत कुंज योजना में सुबह 10 बजे से।
नृत्य प्रतियोगिता
उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि की ओर से नृत्य प्रतियोगिता गांधी भवन में सुबह 11 बजे से।
खेल
यूपी स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
जिलास्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह नौ बजे से।
जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता चौक स्टेडियम में सुबह नौ बजे से।