Lucknow News: सिटी में आज

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गोमती पुस्तक महोत्सव लखनऊ विश्वविद्यालय में सुबह 10 बजे से।



गणेश उत्सव



गणेश उत्सव पेपर मिल कॉलोनी के 503 स्टार अपार्टमेंट में शाम चार बजे से।



झूलेलाल पार्क में गणेशोत्सव कार्यक्रम शाम पांच बजे से।



लखनऊ के महाराज के तहत पेपर मिल कॉलोनी के अक्षयवर मल पार्क में गणेश उत्सव रात आठ बजे से।



जांच शिविर

दो दिवसीय निशुल्क हड्डी की मजबूती बीएमडी-डेक्सा स्कैन जांच शिविर डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के पेन मेडिसिन ओपीडी कक्ष संख्या 35 में सुबह 10 बजे से।



पुस्तक विमोचन

सबिहा अहमद की पुस्तक मेरे अब्बू का विमोचन व ऑल इंडिया मुशायरा कमता में हाइकोर्ट के पास स्थित होटल डायमंड पैलेस में शाम 7 बजे।



छात्रवृत्ति वितरण



डॉ. वेल्दी फिशर छात्रवृत्ति वितरण, मेधावी छात्र, छात्रा सम्मान कानपुर रोड स्थित इंडिया लिटरेसी बोर्ड (साक्षरता निकेतन) में सुबह 11 बजे से।



खेल



केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।

वीमेंस प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी मैक्योर होटल शहीदपथ में 1 बजे से।

पुस्तक महोत्सव