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न्यू हैदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्थान परिसर में सुबह 10 बजे।

पूर्व छात्र मिलन समारोह

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह प्रबंधन विभाग में सुबह 10:30 बजे।

प्राण प्रतिष्ठा

अर्जुनगंज स्थित बीसीसी टावर में नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वेदी निर्माण 12 बजे।

फेस्टिवल

दो दिवसीय मेटाफर लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल का पहला दिन नवल किशोर रोड स्थित ली प्रेस, हजरतगंज में दोपहर 12 बजे।

सम्मेलन

ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की ओर से चारबाग स्थित रवींद्रालय में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन व सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे।

विमोचन

चारबाग रेलवे स्टेशन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर लखनऊ और रेलवे पर आधारित पुस्तक का विमोचन नवल किशोर रोड स्थित ली प्रेस, हजरतगंज में दोपहर 1 बजे।

समारोह

भातखंडे एलुमनी एसोसिएशन की ओर से शताब्दी समारोह के तहत रागों की संगीत यात्रा की प्रस्तुति कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में दोपहर 3 बजे।





सेमिनार



दि इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की ओर से वॉर ए चैलेंज फॉर मरीन इंजीनियर्स प्रेसेंट डे सिनेरियो कैसरबाग स्थित रिवर बैंक काॅलोनी भवन परिसर में शाम 4:30 बजे।

खेल

कूच बिहार ट्रॉफी के तहत यूपी और गुजरात के बीच मुकाबला स्पोर्ट्स गैलेक्सी स्टेडियम में सुबह 9: 30 बजे से।

सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 10 बजे से।

राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सुबह 10 बजे से।

हनुमान कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से।

प्रतिभा खोज प्रतियोगिता