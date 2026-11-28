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शैक्षिक सत्र 2026-27 (परीक्षा वर्ष 2028) के तहत कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण में ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। परिषद ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण का मिलान कर लें और निर्धारित समय में त्रुटियां दुरुस्त करा दें। इसके लिए परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 30 नवंबर की रात 12 बजे तक संशोधन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके बाद वेबसाइट पर सुधार का विकल्प बंद हो जाएगा।बोर्ड परीक्षा के लिए 119 केंद्र फाइनल, सूची अपलोडयूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए राजधानी में 119 केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी सूची में अब किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जेल सहित कुल 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर एक लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारियों के निर्देशयूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होंगी। इसके मद्देनजर जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने राजकीय और सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाएंगी। पहले चरण में 11 से 19 जनवरी तक परीक्षाएं होंगी। इस बार परीक्षा के लिए दोबारा विकल्प नहीं मिलेगा।हाईस्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञान विषय की 30-30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। अन्य विषयों का आंतरिक मूल्यांकन पहले की तरह विद्यालय स्तर पर होगा। वहीं, इंटरमीडिएट के नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए एक जनवरी 2027 से पोर्टल खुल जाएगा।निर्धारित अवधि में प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के विवरण को जांचकर संशोधित और अपडेट कर लें। समय सीमा समाप्त होने के बाद संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।