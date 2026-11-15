Lucknow News: दमा नहीं, खांसी फेफड़ों के कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत

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डॉ. आलोक नाथ ने बताया कि धूम्रपान करने वालों में पुरानी खांसी को अक्सर अस्थमा का अटैक समझ लिया जाता है, जबकि यह कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। धूम्रपान के अलावा वायु प्रदूषण भी फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण बन रहा है। यही वजह है कि धूम्रपान नहीं करने वाली महिलाओं में भी यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। फेफड़ों के कैंसर से बचाव का सबसे कारगर तरीका है समय पर जांच।अब कैंसर के जीन में होने वाले बदलावों की जांच कर टारगेटेड दवाओं से इलाज संभव है। इसके लिए गेफिटिनिब, ओसिमर्टिनिब, सेरिटिनिब, लोरलाटिनिब जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। जिन मरीजों में म्यूटेशन नहीं मिलता, उनके लिए कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी नया स्टैंडर्ड इलाज बन गई है। रेडियोथेरेपी विभाग की प्रो. सुषमा अग्रवाल ने बताया कि अंतिम चरण के मरीजों में हाई डोज रेडियोथेरेपी से बीमारी को स्थानीय स्तर पर नियंत्रित कर जीवन बढ़ाया जा सकता है।एआई अब डॉक्टरों की मदद करने वाला नया तरीका बन रहा है, जो आम छाती के एक्स-रे में छोटी-छोटी गांठ और शक वाली चीजों को अपने आप पकड़ लेता है। एक्स-रे को समझने में डॉक्टर की मदद करके और जल्दी जांच करवाकर, एआई से छूटी हुई चीजें कम हो सकती हैं, जांच जल्द हो सकती है, और फेफड़ों के कैंसर को शुरू में ही पकड़ने का रास्ता मजबूत हो सकता है। (माई सिटी रिपोर्टर)