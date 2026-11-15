Lucknow News: छठ पूजा के लिए आज और कल बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

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हजरतगंज में ट्रैफिक व्यवस्था- चिरैयाझील तिराहे से लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ कोई भी यातायात नहीं जा सकेगा।- सिकंदरबाग चौराहे से महानगर की तरफ जाने वाला सामान्य यातायात संकल्प वाटिका कटिंग से चिरैयाझील तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।- 1090 चौराहे से पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा, बैकुंठधाम तिराहा, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की तरफ से सामान्य यातायात, रोडवेज बसे व सिटी बसे लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगी।- कैसरबाग बस अड्डा से चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की तरफ से 1090 चौराहा की ओर रोडवेज बसे नहीं जा सकेंगी।- समतामूलक चौराहे से बैकुंठधाम तिराहा, लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ रोडवेज, सिटी बसे और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था- नदवा बंधा मोड़ से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- इक्का तांगा स्टैंड से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- आईटी चौराहे से हनुमान सेतु मंदिर, सुभाष चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- नया पक्का पुल से सामान्य यातायात बंधा मार्ग होते हुए बैरल नंबर- 2 की तरफ नहीं जा सकेगा।- खदरा व फैजुल्लागंज से सामान्य यातायात नया पक्कापुल की तरफ नहीं जा सकेगा।- नदवा बंधा यू-टर्न व हनुमान सेतु मंदिर चौराहा से सामान्य यातायात डालीगंज इक्का तांगा चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।चौक क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था- रूमीगेट पुलिस चौकी चौराहे से सामान्य यातायात कुड़िया घाट की तरफ नहीं जा सकेगा।- नया पक्का पुल से कुड़ियाघाट की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- कैसरबाग बस अड्डा से सीतापुर जाने वाले रोडवेज बसें कुड़ियाघाट होकर नहीं जा सकेंगी।- घैला पुल से ग्रीन कॉरीडोर मार्ग से कुड़ियाघाट की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा।- राष्ट्रीय प्रेरणास्थल चौराहे से कोई भी यातायात कुड़ियाघाट की तरफ नहीं जाएगा।