Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:01 AM IST
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स्थापना दिवस
- आईआईटीआर में स्थापना दिवस कार्यक्रम कैसरबाग स्थित संस्थान परिसर में सुबह 10 बजे।
अपराजिता
- अमर उजाला की ओर से ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन ब्रेस्ट कैंसर विषय पर जागरूकता कार्यक्रम चौक के खुन-खुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे।
राष्ट्रीय सेमिनार
- महिला डिग्री कालेज के गृहविज्ञान विभाग की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का दूसरा दिन कालेज परिसर में सुबह 10 बजे।
सेमिनार
विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय पर दो दिवसीय सेमिनार महाविद्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे।
खेल
सीनियर वीमेंस टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप इकाना स्टेडियम में सुबह नौ बजे से।
अंडर-12 आइटा चैंपियनशिप का आयोजन कल्याणपुर के आदिलनगर स्थित केसरी टेनिस अकादमी में सुबह नौ बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर तीन बजे से।
विज्ञापन
- आईआईटीआर में स्थापना दिवस कार्यक्रम कैसरबाग स्थित संस्थान परिसर में सुबह 10 बजे।
अपराजिता
- अमर उजाला की ओर से ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन ब्रेस्ट कैंसर विषय पर जागरूकता कार्यक्रम चौक के खुन-खुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे।
राष्ट्रीय सेमिनार
- महिला डिग्री कालेज के गृहविज्ञान विभाग की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का दूसरा दिन कालेज परिसर में सुबह 10 बजे।
सेमिनार
विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय पर दो दिवसीय सेमिनार महाविद्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे।
खेल
सीनियर वीमेंस टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप इकाना स्टेडियम में सुबह नौ बजे से।
अंडर-12 आइटा चैंपियनशिप का आयोजन कल्याणपुर के आदिलनगर स्थित केसरी टेनिस अकादमी में सुबह नौ बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर तीन बजे से।