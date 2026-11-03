Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:47 AM IST
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विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता
-आंचलिक विज्ञान नगरी की ओर से नगरस्तरीय विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता आंचलिक विज्ञान नगरी में सुबह 9 बजे।
सेमिनार
-महिला डिग्री काॅलेज के गृहविज्ञान विभाग की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार काॅलेज परिसर में सुबह 10 बजे।
पदयात्रा
-भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा लोकभवन से परिवर्तन चौक तक सुबह 10:30 बजे।
कार्यशाला
-लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से लचीले स्मार्ट एवं सतत शहरों के विकास विषय पर कार्यशाला सुबह 11 बजे।
संगोष्ठी
नैरेटिव्स बियॉन्ड टेक्स्ट्स : मटेरियल कल्चर, ओरल ट्रेडिशन्स एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स, विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का दूसरा दिन नेशनल पीजी कॉलेज में सुबह 11 बजे।
कवि सम्मेलन
-इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ओर से 34वें स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में शाम 4 बजे।
प्रदर्शनी
-महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनरव्हील क्लब की ओर से प्रदर्शनी एवं बंधनवार प्रतियोगिता गोखले मार्ग के शालीमार इंपीरियल में शाम 4 बजे।
खेल
अंडर-12 आइटा चैंपियनशिप कल्याणपुर के आदिलनगर स्थित केसरी टेनिस अकादमी में सुबह 9 बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से।
-वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से वार्षिक खेलकूद स्पोर्ट्सजानिया गोमतीनगर के विद्यालय परिसर में 4:30 बजे।
विज्ञापन
-आंचलिक विज्ञान नगरी की ओर से नगरस्तरीय विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता आंचलिक विज्ञान नगरी में सुबह 9 बजे।
सेमिनार
-महिला डिग्री काॅलेज के गृहविज्ञान विभाग की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार काॅलेज परिसर में सुबह 10 बजे।
पदयात्रा
-भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा लोकभवन से परिवर्तन चौक तक सुबह 10:30 बजे।
कार्यशाला
-लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से लचीले स्मार्ट एवं सतत शहरों के विकास विषय पर कार्यशाला सुबह 11 बजे।
संगोष्ठी
नैरेटिव्स बियॉन्ड टेक्स्ट्स : मटेरियल कल्चर, ओरल ट्रेडिशन्स एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स, विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का दूसरा दिन नेशनल पीजी कॉलेज में सुबह 11 बजे।
कवि सम्मेलन
-इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ओर से 34वें स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में शाम 4 बजे।
प्रदर्शनी
-महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनरव्हील क्लब की ओर से प्रदर्शनी एवं बंधनवार प्रतियोगिता गोखले मार्ग के शालीमार इंपीरियल में शाम 4 बजे।
खेल
अंडर-12 आइटा चैंपियनशिप कल्याणपुर के आदिलनगर स्थित केसरी टेनिस अकादमी में सुबह 9 बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से।
-वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से वार्षिक खेलकूद स्पोर्ट्सजानिया गोमतीनगर के विद्यालय परिसर में 4:30 बजे।