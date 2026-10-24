Lucknow News: सिटी में आज

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पुलिस की पाठशाला



अमर उजाला की ओर से पुलिस की पाठशाला विकासनगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे।



जयंती

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का स्थापना दिवस, महर्षि वाल्मीकि जयंती और प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक चारबाग स्थित केकेवी कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे।



महात्मा फुले फाउंडेशन की ओर से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे।

मेला

दीपावली मेला उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन वाइव्स एसोसिएशन राजभवन स्थित सीएसआई क्लब में सुबह 11 बजे।



डांडिया नाइट

आईएमआरटी बिजनेस स्कूल की ओर से डांडिया नाइट स्कूल परिसर में शाम 5 बजे।



विमोचन

ऑन एयर पत्रिका का विमोचन कैसरबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के दूसरे तल पर कॉन्फ्रेंस हाॅल में दोपहर 3 बजे।



चर्चा

कैंसर से कैसे करें बचाव जागरूकता पर चर्चा केजीएमयू के शताब्दी फेज-2 में तीसरे फ्लोर पर सुबह 11 बजे।



फैशन फिएस्टा

करवाचौथ स्पेशल एग्जिबिशन फैशन फिएस्टा और मिसेज मून लाइट सीजन-2 होटल क्लार्क अवध में सुबह 11 से रात 10 बजे तक।



एनुअल कंसर्ट

सेंट जोसेफ विद्यालय परिवार की ओर से एनुअल कंसर्ट राजाजीपुरम सेक्टर 6 सी ब्लाॅक के स्कूल कैंपस में शाम 5 बजे।



श्रद्धांजलि सभा

नगर निगम की ओर से राजा रघुबर सिंह साहब की श्रद्धांजलि सभा लालबाग स्थित झंडी राज पार्क में दोपहर 3 बजे।

खेल

उत्तराखंड महापरिषद की ओर से मोहन सिंह बिष्ट की स्मृति में दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 7 बजे।

फुटबाल लीग लॉ मार्टीनियर स्कूल परिसर के बेकर्स ग्राउंड में शाम 4 बजे।