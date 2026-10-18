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Lucknow News: सिटी में आज

Sun, 18 Oct 2026 01:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:39 AM IST
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In the city today
रामलीला
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रामलीला कल्याण समिति कल्याणपुर की ओर से रामलीला कल्याणपुर के रामलीला पार्क शिवानी विहार में शाम 7:30 बजे।
ऐशबाग में रामलीला का मंचन 8 बजे से।
आलमबाग में रामलीला का मंचन 8 बजे से।
खदरा में रामलीला का मंचन 8 बजे से।
स्मृति संध्या
लोक संस्कृति शोध संस्थान के तत्वावधान में शरद स्मृति संध्या हजरतगंज के प्रेस क्लब में शाम 5 बजे।

डांडिया उत्सव
एकाग्रता इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से डांडिया उत्सव गोमतीनगर के संगीत नाटक अकादमी में शाम 5 बजे।

देवी जागरण
युवजन कल्याण समिति की ओर से मां भगवती का जागरण विकासनगर सेक्टर दो की लेखराज पन्ना मार्केट में शाम 4 बजे।
माता की चौकी
इंदिरानगर लखनऊ के बालाजी शक्तिपीठ भूतनाथ में माता की चौकी शाम 5:30 बजे।

समापन समारोह
मानवाधिकार एवं विकास में लैंगिंग समानता प्रशिक्षण का दूसरा दिन व समापन समारोह बुद्धेश्वर के इनिशिएटिव फाउंडेशन केंद्र में शाम 4 बजे।
खेल
ला-मार्टीनिटर फुटबॉल लीग ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर शाम चार बजे से।
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