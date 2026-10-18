Lucknow News: टैबलेट चाहिए तो 31 तक कराएं ई-केवाईसी

विज्ञापन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के पंजीकृत विद्यार्थियों को टैबलेट पाने के लिए 31 अक्तूबर तक डिजिशक्ति पोर्टल पर ई-केवाईसी करानी होगी। विवि प्रशासन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य किया गया है। विवि के नोडल समन्वयक प्रो. आरबी सिंह ने विद्यार्थियों को निर्देश दिया है कि वे डिजिशक्ति पोर्टल पर निर्धारित समयसीमा के भीतर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लिए यूजर मैनुअल भी सूची के साथ संलग्न किया गया है। ई-केवाईसी करते समय विद्यार्थियों को सूची में दर्ज अपने एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर का मिलान करना होगा, ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।