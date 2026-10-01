Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:40 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:40 AM IST
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रक्तदान शिविर
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सेमिनार व सम्मान समारोह
जश्न-ए-आजादी फाउंंडेशन की ओर से गांधी जी विषय पर सेमिनार व सम्मान समारोह हजरतगंज के प्रेस क्लब में दोपकर 3 बजे।
साधना शिविर
दिव्य प्रेम ध्यान साधना फाउंडेशन की ओर से ओशो ध्यान साधना शिविर कानपुर रोड के आनंदी मैजिक वर्ल्ड रिसार्ट में दोपहर 12 बजे।
स्थापना दिवस
रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम छावनी में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रामायण प्रेक्षागृह में दोपहर 12:15 बजे।
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह सुबह 11:30 बजे।
समारोह
सेकेंड इनिंग क्लब की ओर से अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर समारोह बीबीएयू के अटल बिहारी सभागार में 2:30 बजे।
अभियान
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हाथों विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ संस्थान परिसर सुबह 11 बजे।
पुस्तक मेला
राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हाथों अशोक मार्ग स्थित बलरामपुर गार्डन में दोपहर 5 बजे।
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डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सेमिनार व सम्मान समारोह
जश्न-ए-आजादी फाउंंडेशन की ओर से गांधी जी विषय पर सेमिनार व सम्मान समारोह हजरतगंज के प्रेस क्लब में दोपकर 3 बजे।
साधना शिविर
दिव्य प्रेम ध्यान साधना फाउंडेशन की ओर से ओशो ध्यान साधना शिविर कानपुर रोड के आनंदी मैजिक वर्ल्ड रिसार्ट में दोपहर 12 बजे।
स्थापना दिवस
रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम छावनी में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रामायण प्रेक्षागृह में दोपहर 12:15 बजे।
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह सुबह 11:30 बजे।
समारोह
सेकेंड इनिंग क्लब की ओर से अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर समारोह बीबीएयू के अटल बिहारी सभागार में 2:30 बजे।
अभियान
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हाथों विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ संस्थान परिसर सुबह 11 बजे।
पुस्तक मेला
राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हाथों अशोक मार्ग स्थित बलरामपुर गार्डन में दोपहर 5 बजे।