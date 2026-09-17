Lucknow News: सिटी में आज

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- झूलेलाल पार्क में गणेशोत्सव कार्यक्रम शाम 7 बजे।



- गोमतीनगर के पत्रकारपुरम में गणेश उत्सव शाम 7 बजे।

- लखनऊ के महराजा के तहत पेपर मिल कॉलोनी के अक्षय वर मल्ल पार्क में गणेशोत्सव रात 8 बजे।







स्थापना दिवस

- पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की ओर से स्थापना दिवस समारोह पीजीआई के एचजी खुराना सभागार में शाम 4 बजे।





जन्मदिवस

- प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से रक्तदान शिविर विश्वविद्यालय के आरोग्य भवन में सुबह 9:30 बजे।

- प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर राज्यपाल की प्रेरणा से टीबी ग्रस्त बच्चों को पोषण के लिए गोद लेने का कार्यक्रम पीजीआई के एसएस अग्रवाल सभागार में दोपहर 12:30 बजे।

रक्तदान

- हरभज रामकृपा देवी धर्मार्थ ट्रस्ट अस्पताल की ओर से रक्तदान शिविर चारबाग नाका हिंडोला अस्पताल परिसर में सुबह 10 बजे।





विश्वकर्मा जयंती

- नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला, मार्ग प्रकाश विभाग की ओर से विश्वकर्मा जयंती पर पूजन बालाकदर मार्ग की कार्यशाला में सुबह 11 बजे।

- विश्वकर्मा जयंती पर भारतीय मजदूर संघ की ओर से कार्यक्रम कैसरबाग के जिला कार्यालय में सुबह 9:30 बजे।





जांच शिविर

- पेन अवेयरनेस मंथ के तहत हड्डी की मजबूती संबंधी जांच शिविर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के पेन मेडिसिन ओपीडी कक्ष संख्या-35 में दोपहर 1 बजे।

खेल

- केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।

गणेश उत्सव