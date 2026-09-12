Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:16 AM IST
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पुस्तक विमोचन
हॉलैंड हॉल एलुमनी एसोसिएशन की ओर से सद्य: प्रकाशित पुस्तकों को विमोचन पेपर मिल कॉलोनी स्थित कैफी आजमी एकेडमी में दोपहर 3:30बजे।
पेंशन अदालत
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के गोखले मार्ग स्थित मुख्यालय पर निदेशक आरपी सिंह की मौजूदगी बिजली पेंशन अदालत सुबह 11 बजे।
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का शुभारंभ कैसरबाग स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर के मीडिएशन हॉल में सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शनी
आर्टिस्ट सौरव शी की भारतीय बैंडवाला पर चित्र प्रदर्शनी जाॅपलिंग रोड स्थित कोकोर आर्ट गैलरी में सुबह 10 बजे।
कॉन्क्लेव
आईआईए की ओर से आयुष सब कमेटी की ओर से आयुष रेगुलेटरी कॉन्क्लेव-2026 गोमतीनगर आईआईए भवन में सुबह 9:30 बजे।
जन्माष्टमी महोत्सव
पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जन्माष्टमी महोत्सव चिनहट बाजार शाम 7 बजे।
अधिवेशन
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का 46वां प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन एवं शैक्षिक गोष्ठी गांधी भवन में सुबह 11 बजे।
फैशन शो
फिक्की फ्लो की ओर से गुलमोहर-2026 के तहत फैशन शो गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित होटल ताज में शाम 5 बजे।
कॉन्फ्रेंस
कॉमेट-2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमरजेंसी मेडिसिन एंड केयर का उद्घाटन सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दोपहर 12 से 2 बजे तक।
जागरूकता कार्यक्रम
छावनी परिषद की ओर से मंगलादेवी स्कूल के बच्चों के लिए मुख स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम सदर स्थित मंगला देवी स्कूल में सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक।
एक्सपो
नवीकरणीय ऊर्जा एवं इलेक्टि्रक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक्सपो का दूसरा दिन वृंदावन स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में सुबह 10 बजे।
पुस्तक मेला
एनबीटी इंडिया की ओर से आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 9:30 बजे।
खेल
डॉ. सुरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल की ओर से खेल महोत्सव महानगर विस्तार स्थित हॉर्नर कॉलेज में सुबह 9 बजे।
एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से टेनिस टूर्नामेंट लामार्टिनियर ग्राउंड में सुबह 9 बजे।
विज्ञापन
हॉलैंड हॉल एलुमनी एसोसिएशन की ओर से सद्य: प्रकाशित पुस्तकों को विमोचन पेपर मिल कॉलोनी स्थित कैफी आजमी एकेडमी में दोपहर 3:30बजे।
पेंशन अदालत
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के गोखले मार्ग स्थित मुख्यालय पर निदेशक आरपी सिंह की मौजूदगी बिजली पेंशन अदालत सुबह 11 बजे।
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का शुभारंभ कैसरबाग स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर के मीडिएशन हॉल में सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शनी
आर्टिस्ट सौरव शी की भारतीय बैंडवाला पर चित्र प्रदर्शनी जाॅपलिंग रोड स्थित कोकोर आर्ट गैलरी में सुबह 10 बजे।
कॉन्क्लेव
आईआईए की ओर से आयुष सब कमेटी की ओर से आयुष रेगुलेटरी कॉन्क्लेव-2026 गोमतीनगर आईआईए भवन में सुबह 9:30 बजे।
जन्माष्टमी महोत्सव
पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जन्माष्टमी महोत्सव चिनहट बाजार शाम 7 बजे।
अधिवेशन
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का 46वां प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन एवं शैक्षिक गोष्ठी गांधी भवन में सुबह 11 बजे।
फैशन शो
फिक्की फ्लो की ओर से गुलमोहर-2026 के तहत फैशन शो गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित होटल ताज में शाम 5 बजे।
कॉन्फ्रेंस
कॉमेट-2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमरजेंसी मेडिसिन एंड केयर का उद्घाटन सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दोपहर 12 से 2 बजे तक।
जागरूकता कार्यक्रम
छावनी परिषद की ओर से मंगलादेवी स्कूल के बच्चों के लिए मुख स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम सदर स्थित मंगला देवी स्कूल में सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक।
एक्सपो
नवीकरणीय ऊर्जा एवं इलेक्टि्रक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक्सपो का दूसरा दिन वृंदावन स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में सुबह 10 बजे।
पुस्तक मेला
एनबीटी इंडिया की ओर से आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 9:30 बजे।
खेल
डॉ. सुरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल की ओर से खेल महोत्सव महानगर विस्तार स्थित हॉर्नर कॉलेज में सुबह 9 बजे।
एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से टेनिस टूर्नामेंट लामार्टिनियर ग्राउंड में सुबह 9 बजे।