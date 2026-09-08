Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
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काॅन्क्लेव
अमर उजाला की ओर से निर्मल गंगा और प्रदूषणमुक्त यूपी पर काॅन्क्लेव होटल ताज में सुबह 10 बजे से
यूपी टेक्स
प्रदेश को वैश्विक वस्त्र हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की ओर से दो दिवसीय यूपी टेक्स-2026 का आयोजन इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे।
नाटक
बिंब सांस्कृतिक समिति की ओर से नाटक क्रिया कर्म का मंचन कैसरबाग के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 7 बजे।
स्थापना दिवस
जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से स्थापना दिवस कार्यक्रम संस्थान के आडिटोरियम में शाम 4 बजे।
भजन संध्या
राष्ट्रीय सनातन संघ की ओर से एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम भजन संध्या न्यू हैदराबाद के खाटू श्याम मंदिर में शाम 5 बजे।
संवाद
एकेटीयू में यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 का आयोजन व प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से।
विश्व फिजियोथेरेपी डे
प्रोवेंशियल फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की ओर से विश्व फिजियोथेरेपी डे पर आयोजन केजीएमयू के कलाम सेंटर कक्ष संख्या 614 में सुबह 11 बजे।
रामकथा
लखनऊ समस्त डिपो समाचारपत्र वितरक सेवा समिति की ओर से चांसलर क्लब आशियाना में रामकथा शाम 5 बजे से।
छठी उत्सव
-राधा कृष्णा छठी उत्सव जिमखाना क्लब में शाम 4 बजे से।
झांकी
डिजिटल मूविंग झांकी में कालिया मर्दन दृश्य का प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम गणेशगंज में शाम 7:30 बजे।
उर्स
मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां की दरगाह पर दूसरा कुल शरीफ 10:30 बजे और कौमी एकजहती पर ऑल इंडिया गैर तरही मुशायरा व कवि सम्मेलन रात 10 बजे।
कला उत्सव
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जनपद स्तरीय कला उत्सव सिटी स्टेशन के निकट राजकीय जुबिली कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे।
खेल
आइटा चैंपियनशिप विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।
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अमर उजाला की ओर से निर्मल गंगा और प्रदूषणमुक्त यूपी पर काॅन्क्लेव होटल ताज में सुबह 10 बजे से
यूपी टेक्स
प्रदेश को वैश्विक वस्त्र हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की ओर से दो दिवसीय यूपी टेक्स-2026 का आयोजन इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे।
नाटक
बिंब सांस्कृतिक समिति की ओर से नाटक क्रिया कर्म का मंचन कैसरबाग के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 7 बजे।
स्थापना दिवस
जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से स्थापना दिवस कार्यक्रम संस्थान के आडिटोरियम में शाम 4 बजे।
भजन संध्या
राष्ट्रीय सनातन संघ की ओर से एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम भजन संध्या न्यू हैदराबाद के खाटू श्याम मंदिर में शाम 5 बजे।
संवाद
एकेटीयू में यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 का आयोजन व प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से।
विश्व फिजियोथेरेपी डे
प्रोवेंशियल फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की ओर से विश्व फिजियोथेरेपी डे पर आयोजन केजीएमयू के कलाम सेंटर कक्ष संख्या 614 में सुबह 11 बजे।
रामकथा
लखनऊ समस्त डिपो समाचारपत्र वितरक सेवा समिति की ओर से चांसलर क्लब आशियाना में रामकथा शाम 5 बजे से।
छठी उत्सव
-राधा कृष्णा छठी उत्सव जिमखाना क्लब में शाम 4 बजे से।
झांकी
डिजिटल मूविंग झांकी में कालिया मर्दन दृश्य का प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम गणेशगंज में शाम 7:30 बजे।
उर्स
मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां की दरगाह पर दूसरा कुल शरीफ 10:30 बजे और कौमी एकजहती पर ऑल इंडिया गैर तरही मुशायरा व कवि सम्मेलन रात 10 बजे।
कला उत्सव
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जनपद स्तरीय कला उत्सव सिटी स्टेशन के निकट राजकीय जुबिली कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे।
खेल
आइटा चैंपियनशिप विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।