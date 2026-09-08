Lucknow News: अवध कॉलेजिएट का दमदार प्रदर्शन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
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लखनऊ। अवध कॉलेजिएट के खिलाड़ियों ने चौक स्थित जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 28 पदक जीते। इसके अंतर्गत आरुष सिंह स्वर्णकार, कृष्व तिवारी, शशिकांत, प्रतीक, सोनाक्षी सिन्हा, आजमा सिराज, सत्यम, संस्कार, स्वस्तिका, पुलकित श्रीवास्तव, अवनी रावत और खुशी ने स्वर्ण पदक जीते। चैंपियनशिप में लखनऊ शुभराज ताइक्वांडो एकेडमी प्रथम और अवध कॉलेजिएट दूसरे स्थान पर रही। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक सर्वजीत सिंह और विद्यालय की संस्थापक प्रबंध निदेशिका जतिंदर वालिया ने बधाई दी।
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