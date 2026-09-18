Lucknow News: झूलेलाल घाट पर पार्किंग में अवैध वसूली

वाहन स्वामी मनीष ने बताया कि उससे 50 रुपये लिए गए और आपत्ति करने पर ठेकेदार ने अभद्रता की। ठेकेदार की दी जा रही पार्किंग पर्ची पर कोई शुल्क भी नहीं लिखा है। मौके पर कोई शुल्क बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। कुछ लोगों ने इस मनमानी वसूली की शिकायत नगर निगम में की है। नगर निगम के जोनल अधिकारी अजीत राय ने बताया कि टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। अवैध वसूली मिलने पर कार्रवाई होगी।