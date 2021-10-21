Lucknow News: आज हटाए जाएंगे अवैध चैंबर

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लखनऊ। नगर निगम की टीम रविवार को कैसरबाग में कचहरी के पास से वकीलों के अवैध चैंबरों व अतिक्रमण को हटाएगी। इससे पूर्व 11 अक्तूबर को पांच घंटे इंतजार के बाद भी पर्याप्त सुरक्षा बल न मिलने पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। कचहरी व उसके आसपास अवैध चैंबरों व अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने कड़े आदेश जारी किए हैं। जोन एक के जोनल अफसर ओपी सिंह ने बताया कि नगर निगम की टीम गाड़ियों व जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचेगी।

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लखनऊ। नगर निगम की टीम रविवार को कैसरबाग में कचहरी के पास से वकीलों के अवैध चैंबरों व अतिक्रमण को हटाएगी। इससे पूर्व 11 अक्तूबर को पांच घंटे इंतजार के बाद भी पर्याप्त सुरक्षा बल न मिलने पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। कचहरी व उसके आसपास अवैध चैंबरों व अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने कड़े आदेश जारी किए हैं। जोन एक के जोनल अफसर ओपी सिंह ने बताया कि नगर निगम की टीम गाड़ियों व जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचेगी।