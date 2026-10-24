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Lucknow News: मकान पर कब्जा, विरोध पर युवक को बंधक बनाकर पीटा

Sat, 24 Oct 2026 01:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 24 Oct 2026 01:24 AM IST
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House seized, youth held captive and beaten after he protested
मकान पर कब्जा, विरोध पर युवक को बंधक बनाकर पीटा
लखनऊ। सुल्तानपुर के मुबारकपुर निवासी दिलजान अली ने दो लोगों पर उनके मकान पर कब्जा करने और विरोध पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया है। पांच हजार नकदी और चेन भी लूटने का आरोप है। बृहस्पतिवार को चिनहट पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
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दिलजान ने बताया कि छह अक्तूबर 2020 को चिनहट के कंचनपुर मटियारी में मकान खरीदा था। इसके कुछ दिनों बाद पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो वह सुल्तानपुर लौट गए। तीमारदारी की वजह से वह करीब ढाई साल तक मकान पर नहीं आ सके। 20 मई 2023 को जब मकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था और गीता रावत रह रही थी। विरोध पर आरोपी ने एससी/एसटी एक्ट के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। चिनहट थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो हताश होकर सुल्तानपुर लौट गए। कुछ दिन पहले दोबारा मकान पर पहुंचे तो गीता के साथ उसका एक साथी भी था। मकान खाली करने के लिए कहा तो दोनों उन्हें खींचकर मकान के भीतर ले गए और जमकर पिटाई की। किसी तरह वह चंगुल से छूटे और थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि साक्ष्य मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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