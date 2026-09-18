Lucknow News: हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 25 नवंबर से

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आर्थिक रुप से कमजोर कारीगरों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए 50 हस्तशिल्पकारों को निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। महोत्सव सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ नीरज सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व आईजी आरके चतुर्वेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में होगा।

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लखनऊ। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव की शुरुआत 25 नवंबर से होगी। बृहस्पतिवार को हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में आयोजन समिति के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह और गुंजन वर्मा ने महोत्सव से संबधित जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 25 राज्यों से हस्तशिल्पकार एवं छोटे उद्यमी अपने पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करेंगे। महोत्सव 30 दिसबंर तक चलेगा। इसका आयोजन आशियाना स्थित मान्यवर श्री काशीराम जी सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन में किया जाएगा।