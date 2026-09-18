Lucknow News: हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर घर पर गिरा, उपकरण जले
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:21 AM IST
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चिनहट। चिनहट के लौलाई उपकेंद्र इलाके में बृहस्पतिवार शाम पांच बजे 11 हजार वोल्ट की लाइन टूटकर अयान के घर पर गिर गया। इससे घर के बिजली उपकरण जल गए। अयान के परिजनों ने बताया कि लाइन टूटने के कारण वोल्टेज हाई हो गया, जिससे घर की वायरिंग, सर्विस तार व उपकरण धमाके के साथ क्षतिग्रस्त हुए। परिजनों ने बताया कि जर्जर तार बदलने के लिए पहले भी जेई-एसडीओ से अनुरोध किया गया था, मगर सुनवाई नहीं हुई। बृहस्पतिवार शाम को वहीं जर्जर लाइन का तार टूट गया।
जिस घर पर यह तार गिरा, उसमें परिवार के चार सदस्य रहते हैं। तार टूटने की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी रात 8 बजे तक कोई उसे सही करने नहीं आया, जिससे आसपास का इलाका बिजली संकट की चपेट में रहा। अधिशासी अभियंता धीरज यादव ने बताया कि टूटी लाइन को जोड़ने के लिए जेई, एसडीओ मौके पर मौजूद हैं। मगर उपभोक्ता काम करने नहीं दे रहा। इसके कारण पुलिस बुलानी पड़ी, तब तार जोड़ने की प्रकिया पूरी की जा सकी।
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जिस घर पर यह तार गिरा, उसमें परिवार के चार सदस्य रहते हैं। तार टूटने की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी रात 8 बजे तक कोई उसे सही करने नहीं आया, जिससे आसपास का इलाका बिजली संकट की चपेट में रहा। अधिशासी अभियंता धीरज यादव ने बताया कि टूटी लाइन को जोड़ने के लिए जेई, एसडीओ मौके पर मौजूद हैं। मगर उपभोक्ता काम करने नहीं दे रहा। इसके कारण पुलिस बुलानी पड़ी, तब तार जोड़ने की प्रकिया पूरी की जा सकी।
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