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Lucknow News: हाईकोर्ट ने एसटीएफ को सौंपी दो एफआईआर की जांच

Sat, 14 Nov 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:21 AM IST
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High Court hands over investigation of two FIRs to the STF
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ को चेतन आनंद के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की जांच का निर्देश दिया है। आनंद पर दो महिलाओं को शादी का वादा करके बहलाने-फुसलाने का आरोप है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने एसटीएफ महानिदेशक को महिला तस्करी के पहलू पर विशेष जांच टीम बनाने को कहा है।यह आदेश चेतन आनंद के वैवाहिक मामले से जुड़े एक आवेदन की सुनवाई के दौरान आया। एक महिला के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि आनंद ने उसकी बेटी को अगवा किया। आनंद और महिला ने 6 नवंबर, 2024 को कथित तौर पर लखनऊ में विवाह किया था। जून 2026 में आनंद के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई। इसमें 21 वर्षीय दूसरी महिला के पिता ने आरोप लगाया कि आनंद ने फेसबुक के जरिये उसे बहलाया। उसने 26 जून, 2026 को शादी का वादा कर उसे अगवा कर लिया था। पुलिस ने दोनों मामलों में पहले ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
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शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल
अदालत ने चेतन आनंद से उसकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में पूछा। उसने पहले जौनपुर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का दावा किया। बाद में उसने सिक्किम बोर्ड से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंटरमीडिएट करने की बात कही। वह बीसीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कॉलेज या विश्वविद्यालय का विवरण नहीं दे पाया। इन विरोधाभासी बयानों को देखते हुए, हाईकोर्ट ने एसटीएफ को आगे जांच का निर्देश दिया और मामले को 25 नवंबर को सूचीबद्ध किया है।
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