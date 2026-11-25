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एनसीएलटी ने 20 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इस फैसले में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की उत्तर प्रदेश और राजस्थान की परियोजनाओं के लिए अलग-अलग दिवालिया समाधान प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया गया। यह निर्णय एलडीए और घर खरीदारों की मांग पर आया था। इससे सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप के करीब पांच हजार आवंटियों को फौरी राहत मिली थी। पहले दोनों प्रदेशों की योजनाओं के लिए एक ही अफसर समाधान के लिए नियुक्त था। इस नए आदेश से घर खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा संभव हुई।टाउनशिप के निवेशक गगन टंडन ने बताया कि उम्मीद है कि बुधवार को एनसीएलटी टाउनशिप एलडीए को हैंडओवर करने का आदेश देगा। यह उम्मीद इसलिए भी अधिक है क्योंकि शासन पहले ही एक प्रस्ताव पास कर चुका है। इस प्रस्ताव के तहत एलडीए टाउनशिप को टेकओवर कर उसे पूरी तरह से विकसित करेगा। साथ ही आवंटियों के हितों को भी पूरा किया जाएगा।