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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Health camp submerged in flood; to be shifted to another location.

Lucknow News: अंतिम सफर में मुश्किलों की बाढ़, गुलाला घाट में भरा एक से डेढ़ फीट पानी, रास्ते में भी बहाव तेज

Mon, 05 Oct 2026 02:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:52 AM IST
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Health camp submerged in flood; to be shifted to another location.
गुलाला घाट में भरा पानी।
लखनऊ। गोमती की बाढ़ से अब अंतिम सफर की राह भी मुश्किल हो गई है। गुलाला घाट के अंत्येष्टि स्थल में तीन दिन से नदी का पानी भरा है। रविवार को घाट जाने वाली सड़क पर करीब डेढ़ फीट पानी तेज बहाव के साथ बहता रहा।
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दोपहर करीब एक बजे एक शव वाहन घाट पहुंचा। चालक ने लोगों से पानी की स्थिति की जानकारी ली और धीरे-धीरे वाहन आगे बढ़ाया। बाद में शव को वाहन से उतारकर परिजन पानी से गुजरते हुए चबूतरे तक पहुंचे। अंत्येष्टि स्थल परिसर में भी करीब एक फीट पानी भरा है और यह लकड़ियों तक पहुंच गया है। घाट की व्यवस्था देखने वाले वीरेंद्र पांडे ने बताया कि पानी भरने से बिजली आपूर्ति बंद है, जिससे विद्युत शवदाह गृह भी बंद है।
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सिलिंडर के लिए पानी में चलना पड़ा
घाट जाने वाले रास्ते पर गैस सिलिंडर वितरण केंद्र तक पहुंचने के लिए लोगों को डेढ़ से दो फीट पानी से गुजरना पड़ा। खदरा के सुहैल और ऐशबाग के मोहम्मद जैब ने बताया कि मजबूरी में करीब 300 मीटर पानी के बीच से होकर सिलिंडर लेना पड़ा।
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प्रेरणा स्थल में भी पानी
गोमती का पानी प्रेरणा स्थल में अब भी भरा है। कार्यालय में पानी घुसने से रोकने के लिए गेट पर रेत की बोरियां लगाई गई हैं। वहीं, रविवार को यहां पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा। आईआईएम मार्ग से कैरियर कॉलेज के पास फैजुल्लागंज जाने वाली सड़क पर करीब 100 मीटर तक तेज बहाव है।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

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गुलाला घाट में भरा पानी।

गुलाला घाट में भरा पानी।

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