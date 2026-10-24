सुना है क्या: 'मांगा गैलेंट्री, खुली पोल...' की कहानी, साथ ही 'भेदी निपटे, पेंशन का इम्तिहान के किस्से

भेदी निपटे, 'सर' बाकी

राजधानी में एक हाईप्रोफाइल मामले की जांच की आंच में कई अफसर झुलस गए। उन पर गाज गिराए जाने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल कार्रवाई की वजह अफसरों की लापरवाही व नाकामी नहीं बल्कि एक 'सर' के जिक्र वाली कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होना बताई जा रही है।



इन 'सर' के चक्कर में बहुतों का सिर चकरा गया। आईएएस-आईपीएस से लेकर सिपाही तक इसे लेकर कानाफूसी करने में जुट गए। इसके बाद खोजा जाने लगा कि आखिर भेदी कौन है? जिन पर शक गहराया उनको निपटा दिया गया। कुछ निपटने बाकी हैं। सबकी नजरें अब इस पर है कि 'सर' का आगे क्या होता है।