Lucknow News: हज यात्री 15 तक अपलोड करें प्रमाणपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 03 Sep 2026 11:58 PM IST
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अयोध्या। हज-2027 के लिए चयनित यात्रियों को 15 सितंबर तक मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पूरी करनी अनिवार्य है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल जांच दो चरणों में होगी। पहला चरण चयन के बाद और दूसरा उड़ान से पहले होगा। यात्रियों को सरकारी चिकित्सा केंद्रों से एलोपैथिक चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। यह प्रमाण पत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रमाण पत्र और जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखें। जांच के दौरान बीमारी छिपाने पर यात्रा निरस्त हो जाएगी।
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