Lucknow News: फैजुल्लागंज से आईआईएम रोड तक बंधे को शासन की मंजूरी

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गोमती का जलस्तर बढ़ने पर फैजुल्लागंज में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। घैला पुल के पास बंधा नहीं होने और कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था के कारण हर साल सैकड़ों घरों में बारिश का पानी भर जाता है। इस बार हालात ज्यादा ही बिगड़ गए थे। लोगों को घर छोड़कर बंधे और स्कूलों में शरण लेनी पड़ी थी। समस्या को देखते हुए एलडीए ने शासन को बंधा बनाने का प्रस्ताव भेजा था।5.50 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगायोजना के तहत पक्का पुल से आईआईएम रोड तक करीब 5.50 किलोमीटर लंबे बंधे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बंधे को ऊंचा और मजबूत करने के साथ इसके किनारे सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। इसके अलावा 148 करोड़ रुपये की लागत से 12 ऑटोमैटिक पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये 100 क्यूसेक से अधिक पानी निकालने में सक्षम होंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बंधे के लिए 182 करोड़ और पंपिंग स्टेशनों के लिए 148 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। अगले महीने तक दोनों परियोजनाओं के टेंडर जारी करने की तैयारी है। अगले मानसून से पहले बंधे का अधिकतर काम पूरा करने का लक्ष्य है।