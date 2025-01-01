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Lucknow News: दीवार गिरने से बच्ची की मौत, तीन बच्चे गंभीर

Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
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Girl dies as wall collapses; three other children critically injured
दीवार गिरने से बच्ची की मौत, तीन बच्चे गंभीर
गुडंबा। सींवा गांव में शनिवार को मकान की छत पर बनी दीवार गिरने से चार बच्चे मलबे में दब गए। परिजन चारों को कुर्सी रोड स्थित अस्पताल ले गए, जहां सात वर्षीय आराध्या की मौत हो गई। तीन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।
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घटना के समय बच्चे छत पर कपड़े सुखाने के लिए दीवार से बंधी रस्सी के सहारे झूला झूल रहे थे। इसी दौरान करीब चार इंच मोटी दीवार भरभराकर ढह गई। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आराध्या वेल्डिंग का काम करने वाले मुरलीधर की बेटी थी। राजेंद्र के बेटे आयुष (8) और आरुष (6) तथा इंदल की बेटी गौरवी (6) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराध्या प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ती थी। मौके पर पहुंचे एसीपी गाजीपुर अतुल कुमार पांडेय ने बताया कि घायल बच्चों का इलाज चल रहा है।
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