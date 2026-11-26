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डीएलएफ मोहनलालगंज निवासी अंजू सिंह के मुताबिक उनके पति की पांच साल पहले मौत हो गई थी। मार्च में बेटे की भी हत्या हो गई। परिवार में तीन बेटियां हैं। वह लोगों के घरों में काम करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं। उनका कस्बे स्थित एक बैंक में बचत खाता है जिसमें वह वर्ष 2023 से रुपये जमा कर रही हैं। उनकी एक बेटी की शादी 16 दिसंबर को तय है।अंजू का आरोप है कि बैंक मैनेजर ने कुछ दिनों बाद लौटाने की बात कहकर उनसे पासबुक ले ली थी। इसके बाद वह पासबुक और जमा रकम के लिए बैंक के चक्कर काटती रहीं। शादी का खर्च जुटाने के लिए रुपये निकालने पहुंचीं तो खाते में रुपये न होने की बात कहकर लौटा दिया गया। मैनेजर से फोन पर संपर्क किया लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पीड़िता ने पुलिस से बैंक खाते का रिकॉर्ड जांचने, जमा पूंजी और पासबुक वापस दिलाने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।